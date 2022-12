Il direttivo del Comitato Equi Diritti manifesta tutta la propria soddisfazione per l’approvazione delle restanti varianti n.4 e 5 al PRG da parte del Comune di Rocca Priora che nella giornata di ieri 28.12.2022 ha portato in dirittura d’arrivo il progetto propedeutico volto alla riqualificazione delle aree antropizzate dei Piani di Caiano come richiesto da Equi Diritti nei tavoli di discussione.

In cosa consiste

Questo strumento urbanistico, primo passo di una programmazione volta alla dotazione di servizi essenziali ed opere di urbanizzazione necessarie per il miglioramento della vita dei residenti dei Piani di Caiano va a colmare le carenze di un territorio da decenni dimenticato.

“Riconosciamo a questa Amministrazione di aver portato avanti e raggiunto nonostante la pandemia e le mille difficoltà incontrate nel corso di questi tre anni un punto fondamentale di quanto promesso in campagna elettorale a prosecuzione di un percorso già intrapreso con la precedente consigliatura” dichiara Cristina Milani Presidente di Equi Diritti, che continua “Un ringraziamento particolare ai consiglieri comunali che con l’espressione del voto favorevole hanno dimostrato la loro vicinanza alle esigenze dei cittadini e del loro territorio” concludono dal Comitato.