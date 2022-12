Proseguono gli interventi di riqualificazione cittadina con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano in un’ottica di miglioramento della vivibilità cittadina.

La nota stampa dell’Amministrazione comunale di Ciampino

A titolo esemplificativo, vanno in questa direzione l’installazione di una panchina nel giardino dei bambini a piazza della Pace e la tinteggiatura del muro di cinta del parco di via Bleriot antistante la chiesa Gesù Divino Operaio di via Icaro oggetto di vandalismo con bombolette spray.

A pieno ritmo anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle ultime settimane è stata realizzata la segnaletica orizzontale su tutte le arterie stradali oggetto di intervento di ripristino del manto stradale: da via Icaro e via Guidoni a via Puccini.

“Prosegue con costanza il nostro impegno per la riqualificazione degli spazi della Città – ha spiegato l’Assessore Alessandro Silvi – Vogliamo intensificare gli sforzi sul territorio per valorizzarlo e contrastare così il degrado, perché riteniamo il decoro urbano sia determinante per la quotidianità dei nostri cittadini”.

