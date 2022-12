Esselunga ha diramato attraverso una nota apparsa sul proprio sito internet, nella sezione destinata ai richiami dei prodotti alimentari, un’allerta sanitaria relativa ad un lotto di strutto in vasetto a marchio Gigi il salumificio s.r.l..

E’ stata rilevata la possibile presenza di frammenti di plastica nel prodotto. Il prodotto oggetto di segnalazione alimentare fa riferimento al lotto 544 prodotto da Gigi il salumificio s.r.l., con sede in via A. Moro 3/ b a Castelnuovo Rangone (Modena) con marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore CE IT 779 S.

Il prodotto richiamato è venduto nel vasetto da 250 grammi avente scadenza TMC 20/06/2023. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato e a riportarlo al punto vendita per il rimborso. Per informazioni contattare marco.cirelli@gigisalumificio.it tel .059 535832.

Foto di repertorio