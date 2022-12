Lutto nel mondo della musica: a soli 62 anni è scomparsa Claudia Arvati, finalista di The Voice Senior, corista di Claudio Baglioni e di altri grandi nomi della musica leggera italiana.

Claudia Arvati si è spenta a Roma, dopo una lunga malattia, a 62 anni. In tanti la ricordano come concorrente della seconda edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai 1, ma anche come la vocalist di tanti big della musica leggera italiana, tra cui Claudio Baglioni. Il cantautore esprime così il suo cordoglio sui social: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”.

