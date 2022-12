Brutto incidente sulla Monti Lepini questa mattina, 27 dicembre 2022: chiuso tratto di strada interessato, si registrano due decessi.

Incidente sulla SS156 dei Monti Lepini: due morti

Lungo la strada statale 156 “dei Monti Lepini” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 24,500, nel territorio comunale di Priverno (LT), a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante ed un furgone, provocando il decesso di due persone.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio