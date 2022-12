Sulla A12 Roma-Civitavecchia un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un mezzo pesante in un’area di servizio: la tragedia è avvenuta poco prima delle festività natalizie, nella tarda mattinata del 23 dicembre 2022.

A12, tragedia in un’area di servizio: morto uomo investito da un mezzo pesante

Nella tarda mattina del 23 dicembre, si è verificato un incidente nell’Area di Servizio Arrone Ovest sulla Roma-Civitavecchia, evento in cui un dipendente della società Giove Clear è stato investito da un mezzo pesante. L’uomo è deceduto.

Sono in corso da parte della Polstrada gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento; sul luogo, il personale di Autostrade per l’Italia e i responsabili della società Giove Clear.

La società esprime, a nome di tutti i colleghi e della comunità dei lavoratori autostradali, il più profondo cordoglio: “Siamo colpiti e addolorati per l’accaduto – afferma Enrico Valeri, Presidente e Amministratore Delegato di Giove Clear – e ci sentiamo tutti accanto alla famiglia del collega, alla quale offriamo la nostra massima disponibilità e sostegno”.

