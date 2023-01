Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in Viale Roma, mercoledì 4 gennaio dalle ore 08:00 alle 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Via Tiburtina,

Via Maria,

Via Mastruccia,

Via La Botte,

Via delle Fonti,

Via Ponte della Fontana,

Via Lago di Garda,

Via Lago Maggiore,

Via delle Ninfee,

Via Mola Nuova,

Via Caio Mario,

Parte di Viale Roma,

zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 16:00, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.