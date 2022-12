Whatsapp si aggiorna e fa un passo avanti per cercare di tenere alla larga l’agguerrita concorrenza. L’ultimo aggiornamento della nota piattaforma di messaggistica ha introdotto due importanti novità. Scopriamo insieme come fare per nascondere il proprio stato, se siamo online, e come creare sondaggi.

Whatsapp ultimo aggiornamento: come nascondere stato online e creare sondaggi

Whatsapp si aggiorna costantemente, seguendo costantemente ciò che fa la concorrenza e cercando di tenersi al passo. Una delle piattaforme di messaggistiche più utilizzate ha recentemente introdotto diverse novità. A partire dalla possibilità di creare delle community, ma le grandi e tanto attese implementazioni riguardano principalmente la possibilità di poter nascondere il proprio stato e di fare sondaggi. Ecco come funziona.

Whatsapp, come nascondere lo stato online

Per modificare la situazione relativa al proprio stato, ovvero evitare di farlo vedere ai vostri contatti dovrete andare sui tre puntini in alto a destra, poi cliccare su impostazioni e modificare la dicitura relativa a Ultimo accesso e online. In tal modo, potrete nascondere non solo l’ultimo accesso, ma anche la possibilità che gli altri vi vedano online. Così facendo, soltanto se state scrivendo a qualcuno, quella persona vedrà la dicitura relativa al vostro contatto che starà scrivendo o mandando un vocale. Ovviamente, nemmeno voi potrete vedere se anche gli altri sono online.

Come creare sondaggi

Cliccate sulla chat del gruppo o del contatto e sulla spilletta per inserire allegati. A questo punto vi appariranno diverse opzioni (documento, fotocamera, galleria, ecc.), tra cui anche Sondaggio. Basterà cliccarci sopra e inserire la domanda e le opzioni di risposta.

Dunque, Whatsapp si aggiorna costantemente e aggiunge opzioni che di volta in volta sono sempre più utili e vengono incontro agli utenti, migliorando tutto ciò che ruota intorno alla privacy.