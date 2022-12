Concorso per 271 infermieri a tempo indeterminato presso le ASL del Lazio

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza Regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, per il reclutamento di infermieri. I posti a disposizione sono 271 e verranno così ripartiti:

A.O. SAN CAMILLO FORLANINI: 30 posti;

ASL FROSINONE: 19 posti;

ASL LATINA: 20 posti;

ASL RIETI: 22 posti;

ASL ROMA 1: 20 posti;

ASL ROMA 2: 15 posti;

ASL ROMA 3: 25 posti;

ASL ROMA 4: 25 posti;

ASL ROMA 5: 25 posti;

ASL ROMA 6: 10 posti;

IFO: 15 posti;

PTV 15 posti;

PUI 30 posti.

La presente procedura concorsuale in forma aggregata permetterà la formulazione di un’unica graduatoria a valenza regionale che verrà utilizzata dalle n. 13 Aziende aggregate/capofila per procedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 271 posti per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiere.

Requisiti generali per accedere alla selezione da infermieri

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici

Coloro che vogliono partecipare al concorso pubblico dovranno possedere i seguenti requisiti specifici:

Laurea in Infermieristica – classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (Classe L/SNT1); ovvero Diploma Universitario di Infermiere (D.M. n. 739/1994); ovvero titoli equipollenti individuati dal D.M. 27/07/2020. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equiparazione del titolo conseguito all’estero con il corrispondente titolo di studio italiano, ex art, 38 del D.Lgs n 165/2001 o ex art. 2 del DPR n. 189 del 20.07.20009;

iscrizione al relativo Albo Professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo di uno dei paesi membri dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l'obbligo di iscriversi all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere prodotta esclusivamente tramite per via telematica entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione (15 dicembre 2022) dell’estratto bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale; qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande potranno essere inoltrate solo dopo avere effettuato la registrazione sul sito https://aslroma2.iscrizioneconcorsi.it/. Accedete alla “pagina di registrazione” ed inserite i dati richiesti e “Conferma”. Fate attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

Collegatevi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendete poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda “Utente”.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali;

domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: