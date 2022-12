Rapito un ragazzo in un locale in zona Ponte Milvio, si pensa che il rapimento sia stato effettuato verso le 2 di notte ma le indagini sono ancora in corso.

La dinamica

Sono ancora in corso le indagini per la vittima di un rapimento a Roma, un ragazzo che nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2022 è stato rapito in un locale in zona Ponte Milvio da un gruppo di 6 o 7 persone, che sono entrate all’interno del locale e hanno prelevato il ragazzo. Le ricerche sono ancora in corso.

Secondo le prime indagini il ragazzo sembrerebbe appartenere a una nota famiglia di San Basilio. Al momento il cellulare della vittima risulta ancora spento e si stanno svolgendo le indagini da parte delle forze dell’ordine. A riportare l’accaduto è il sito di Repubblica

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio