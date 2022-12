All’alba di ieri, mercoledì 21 dicembre 2022, personale della Polizia di Stato – Commissariato

Distaccato di GAETA – ha dato esecuzione, su delega di questa Procura della Repubblica, ad un decreto di perquisizione, con relativa informazione di garanzia, nei confronti di un uomo residente a Gaeta, perché ritenuto gravemente indiziato di una serie di furti aggravati.

I dettagli

A conclusione di una mirata attività investigativa, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio della

competente Autorità Giudiziaria di Cassino, una serie di elementi probatori a carico di un noto

pluripregiudicato del posto, di anni 40, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso tre furti ai

danni di attività commerciali, abitazioni e cittadini locali.

In particolare, tra il mese di settembre ed ottobre, gli Investigatori del Commissariato di

Polizia di Gaeta raccoglievano tre denunce da parte di altrettante vittime di azioni predatorie.

Le stesse fornivano, nell’occasione, dettagli utili alle indagini, riferiti nello specifico:

al furto di denaro, 500,00 euro, sottratti dalla cassa di un panificio;

al tentato furto presso un supermercato;

al furto di un monopattino elettrico del valore di 500,00 euro.

Gli immediati approfondimenti investigativi condotti dalla squadra di P.G. del Commissariato di

Gaeta, prendendo le mosse dall’ultimo episodio di furto del monopattino elettrico, perpetrato lo

scorso Settembre, consentivano di identificare il presunto responsabile degli eventi delittuosi in un

pregiudicato del posto.

Atteso il grave quadro indiziaro raccolto nei confronti dell’uomo, da ritenersi innocente fino a

sentenza irrevocabile, veniva trasmessa, dalla Polizia di Stato, dettagliata informativa di reato alla

Procura di Cassino che, alla luce dei comprovati elementi probatori, emetteva, a carico dell’indagato, decreto di perquisizione locale e personale al fine di reperire tracce pertinenti ai reati contestati.

Nel corso della perquisizione delegata, venivano rinvenuti alcuni beni pertinenti ai reati sopra

richiamati quali, in particolare, il monopattino elettrico di cui sopra che veniva sottoposto a

sequestro.

A seguito del provvedimento del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, il monopattino sarà

restituito dalla Polizia di Gaeta al legittimo proprietario, il quale, già nella mattinata di ieri, veniva

notiziato, del ritrovamento del bene trafugato. Nell’occasione, il proprietario del monopattino esprimeva riconoscenza, stima e fiducia verso le Istituzioni, lieto di poter rientrare in possesso del bene essendo l’unico mezzo di trasporto per potersi recare quotidianamente a lavoro.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

