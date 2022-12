Lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata interna, in corrispondenza del km 12,600.

Incidente sul GRA, morta una persona: chiuso tratto della carreggiata interna

Attualmente è istituita l’uscita obbligatoria su via Cassia.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente – sulle cui cause sono in corso accertamenti – in corrispondenza della galleria ‘Cassia’; il sinistro ha coinvolto più veicoli, provocando il decesso di una persona.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio