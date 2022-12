Marino, trovato in possesso di cocaina: arrestato un 66enne

A Marino la Polizia di Stato, dopo un’intensa attività di indagine, ha arrestato un uomo di 66 anni trovato in possesso di circa 82 grammi di cocaina.

Marino, arrestato un 66enne per droga

L’uomo è stato fermato in via Enrico de Nicola località Cava dei Selci mentre viaggiava a bordo della sua auto. Durante la perquisizione i poliziotti del commissariato Marino hanno rinvenuto 4 involucri di cocaina dal peso di circa 5 grammi e 270 euro in contanti.

Successivamente, a casa, nascosti in bagno, gli agenti hanno rinvenuto il restante quantitativo suddiviso in 16 involucri di diversa grammatura. Dopo la convalida dell’arresto l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio