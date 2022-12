Continua la preziosissima campagna di prevenzione della Polizia di Stato attraverso il progetto “Scuole Sicure”, che prevede vari incontri con gli studenti delle scuole in giro per l’Italia per parlare e discutere delle tematiche del cyberbullismo e dell’uso consapevole dei social network.

Il progetto “Scuole Sicure” della Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, i poliziotti del commissariato di Frascati, referenti del Progetto “Scuole Sicure”, promosso dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma, hanno incontrato 360 studenti e 20 docenti della scuola media di primo grado presso l’Istituto Comprensivo di Zagarolo dove, come sempre, hanno affrontato i temi del bullismo, cyberbullismo ed uso consapevole dei social network.

Foto in galleria