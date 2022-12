Roma, folle inseguimento nel Prenestino: fermato un minorenne

Folle inseguimento nel tardo pomeriggio di ieri, 21 dicembre 2022, nella zona del Prenestino. Hanno iniziato a circolare post preoccupati su diversi gruppi social del quartiere Prenestino relativi alla folle fuga di un motorino da alcune pattuglie della Polizia, terminato poi su via Gambrino Fondulo.

Roma, folle inseguimento in zona Prenestino

Il fuggitivo sul motorino, risultato poi rubato nello stesso primo pomeriggio, intercettato da una pattuglia della sezione volanti su via Teano, ha deciso di darsi alla fuga nonostante gli ALT intimati dagli agenti. La fuga del motorino continuava in direzione di via Acqua bullicante e poi in direzione di via Gambrino Fondulo, interessando diverse vie in senso contrario di marcia e sul marciapiede rischiando di investire i vari pedoni presenti.

Il fuggitivo, giunto all’incrocio fra via Gambrino Fondulo e via Erasmo Gattamelata, si è schiantato anche contro un’autovettura parcheggiata ma, nonostante la collisione, ha continuato la fuga a piedi venendo poco dopo immediatamente rintracciato e bloccato dai poliziotti.

Il conducente, identificato per un minore italiano, è stato indagato in stato di libertà per i reati di ricettazione e resistenza a Pu. Sul posto anche una pattuglia di Polizia Roma Capitale per i rilievi del sinistro.

Foto di repertorio