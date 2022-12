Anzio, la campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani

Domenica scorsa, il personale del Commissariato Anzio-Nettuno ha incontrato, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, gli abitanti del quartiere Anzio 2 presso la parrocchia di San Benedetto .

La messa in guardia delle forze dell’ordine

Durante l’incontro, i poliziotti hanno illustrato le più comuni tecniche che truffatori, senza scrupoli, mettono in atto al fine di carpire la fiducia di persone più fragili.

Inoltre, sono state distribuite locandine e brochure realizzate dalla Questura di Roma invitando i presenti a chiamare il Numero Unico di Emergenza, l’1 1 2, in caso di necessità o bisogno, soprattutto se contattati o avvicinati da estranei che riferiscono di essere vecchi amici dei loro familiari, che in questo modo in realtà cercano di accaparrarsi la loro fiducia.