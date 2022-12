Di seguito, il comunicato stampa inviato dal Codacons.

Il comunicato stampa

Con l’arrivo del Natale Roma torna a trasformarsi in una giungla, con traffico impazzito e disagi immensi per i cittadini. Lo denuncia il Codacons, che segnala l’odissea vissuta dai romani nell’ultimo weekend.

“Non è certo una novità che con l’avvicinarsi delle feste un numero enorme di cittadini si sposti in auto per raggiungere centri commerciali e vie dello shopping e fare compere e regali – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un film visto anche questo weekend, con il traffico paralizzato in molte zone della capitale, auto lasciate in doppia fila e pochissimi vigili urbani a garantire la viabilità e sanzionare i trasgressori”.

“A tale situazione si aggiungono i trasporti pubblici insufficienti e il riacutizzarsi del problema delle buche stradali, con l’asfalto che dopo le intense piogge dei giorni scorsi è tornato a sgretolarsi, creando disagi alla circolazione – prosegue Rienzi – Ci aspettavamo dal sindaco Gualtieri un cambio di passo rispetto al passato, ma quanto avvenuto in questi giorni a Roma dimostra ancora una volta che cambiano i sindaci, ma i problemi della capitale rimangono sempre gli stessi”.

