La società berlinese Three Sixty GmbH sta richiamando volontariamente due lotti di “Three Sixty Vodka 100 PROOF” nella bottiglia d’argento.

Lo segnala l’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco. La vodka è venduta anche per il canale online

Il richiamo della bevanda superalcolica, è stato deciso per la possibile presenza di frammenti di vetro: “C’è la possibilità che il collo della bottiglia sotto il tappo possa essere danneggiato”. Lo ha segnalato l’Ufficio federale tedesco per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (BVL) in un comunicato secondo cui il distillato può contenere frammenti di vetro e il consumo può portare a lesioni.

Il richiamo comprende i lotti L5322182 e L5322181 venduti in bottiglie d’argento numero articolo: “Art. No. 7000”. La Three Sixty GmbH con sede a Berlino alla Havelchaussee 162 D-14055 che distribuisce tramite: Black and Schlichte GmbH & Co. KG Paulsburg 1-3 59302 Oelde, un’impresa mondiale sul mercato degli alcolici, invita i consumatori a non bere la vodka interessata dal richiamo: “Il motivo del richiamo del prodotto sono le possibili schegge di vetro nelle bottiglie. Perché le bottiglie possono essere danneggiate al collo della bottiglia, direttamente sotto il tappo. Questo può portare alla rottura del vetro e le schegge entrano nell’alcool”.

Secondo il produttore, se la vodka viene bevuta, può causare gravi danni alla salute. Perché le schegge di vetro possono causare lesioni alla bocca e alla gola. Sono possibili anche lesioni interne e sanguinamento. La società distribuisce la vodka in Italia anche online. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco, dato che il superalcolico è venduto anche in Italia, invita i consumatori di astenersi dall’acquisto invitando chi lo ha già effettuato a non utilizzare il prodotto e a riconsegnarlo al punto vendita, per il rimborso.

L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de al link https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/liste/alle/deutschlandweit/10/0.