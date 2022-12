Leroy Merlin: posti di lavoro nel Lazio. Ecco dove

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Leroy Merlin ha avviato una nuova selezione per artigiani in tutta Italia. Leroy Merlin è presente in 14 regioni della penisola e l’80% dei suoi fornitori è italiano. La catena di fai da te si avvale di oltre 1.368 artigiani locali per i servizi di posa a domicilio

Le figure ricercate da Leroy Merlin

La catena di negozi di fai da te francese coopera con numerosi partner per vendere soluzioni complete ai suoi clienti. Per le differenti sedi presenti sul territorio Italiano, e per quelle che nasceranno, sono alla ricerca delle seguenti figure:

Per lavori di posa e installazione:

Falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti

Idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari

Montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole

Requisiti richiesti per collaborare con l’azienda

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Visura Camerale – Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio

DURC – copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile

Assicurazione – RCT, Responsabilità Civile verso terzi o RCO, Responsabilità Civile Prestatori Opera

Sede di lavoro

Leroy Merlin ricerca nelle sue sedi di:

Catania (per prossima apertura) – Sicilia;

Ancona – Marche;

Napoli (Afragola, Torre Annunziata, Giugliano) – Campania;

Bari (Casamassima, Mesagne, Bari S.Caterina) – Puglia;

Palermo (Mondello e Palermo Forum) – Sicilia;

Roma (Ciampino, Porta di Roma, Roma Salaria, La Romanina, Roma Tiburtina, Laurentina, Fiumicino) – Lazio;

Pescara (San Giovanni Teatino) – Abruzzo;

Genova – Liguria;

Livorno – Toscana;

Perugia – Umbria;

Bologna (Bologna, Casalecchio) – Emilia Romagna

Campi Bisenzio – Firenze – Toscana;

Udine – Friuli Venezia Giulia;

Vicenza e Verona – Veneto;

Rimini Savignano sul Rubicone (Emilia Romagna).

Come partecipare alla selezione

Se siete degli artigiani e volete inviare il vostro cv a Leroy Merlin dovrete collegarvi a questa pagina. Dopo aver selezionato la zona di vostro interesse dovrete cliccare sul tasto verde ‘invia candidatura‘. Caricate il documento in pdf e ultimate la candidatura rispondendo alle domande richieste dalla piattaforma.