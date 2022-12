Garbatella, tragico incidente: scontro tra scooter e autocarro, morti due giovanissimi

Tragico incidente questa mattina, 17 dicembre 2022, sulla Crconvallazione Ostiense, nel quartiere della Garbatella: morti due ragazzi di soli 18 anni.

Garbatella, incidente tra scooter e autocarro: morti due 18enni

Stando a quanto riportato dall’Ansa, i due giovani stavano su uno scooter e si sarebbero scontrati con un autocarro. L’incidente è avvenuto verso le 6:30; uno dei due ragazzi è morto sul colpo, l’altro è invece deceduto presso il policlinico di Tor Vergata, dove era stato trasportato in condizioni gravissime.

Ricoverato anche l’autista dell’autocarro, che però non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio