Lutto nel mondo del calcio: è morto Siniša Mihajlović

È morto Siniša Mihajlović. L’allenatore di nazionalità serba aveva 53 anni.

Addio a Siniša Mihajlović

Un esempio per tutti. Dopo una lunga malattia durata circa 3 anni, ci ha lasciati Siniša Mihajlović. Il serbo, ex giocatore di Roma, Lazio e Inter, è morto a Roma, luogo dove era ricoverato negli ultimi tempi. A dare notizia della scomparsa è stata la famiglia.

Nel lontano 2019 gli era stata diagnosticata una leucemia molto grave ma, nonostante le cure pesantissime, Mihajlović, non si è arreso ed ha continuato a portare avanti la sua attività da allenatore del Bologna calcio. A marzo dello stesso anno ho avuto un altro stop, sempre di trapianto, con la speranza di una nuova ripresa che, purtroppo, non c’è stata.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di calciatori e tifosi che l’hanno ammirato sia da calciatore in attività che da allenatore.

Roma, Bonessio: la Commissione capitolina Sport si unisce al dolore per la perdita di Sinisa Mihajlovic

“Sono profondamente addolorato dalla notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un grande uomo di sport che con il suo temperamento forte e determinato ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio, prima da calciatore e poi da allenatore.

Un vero sportivo che con lealtà e coraggio ha sempre affrontato le sfide della vita, in campo e fuori. Grazie alla scelta di condividere il percorso della sua malattia ha dato forza a tanti e, al di là delle appartenenze calcistiche, abbiamo fatto tutti il tifo per lui. mi fa molto male sapere che la battaglia per la vita, quella a cui teneva di più in assoluto, termina qui. Alla sua famiglia va il mio più sincero abbraccio”. Così in una nota il Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Nando Bonessio.