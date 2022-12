Colleferro, “Complimenti hai vinto un premio” ma è una truffa

Sta girando una truffa a nome della pagina social del comune di Colleferro. Difatti, in questi giorni, sta girando un messaggio social a nome della pagina dello stesso comune lepino dove si comunica la vincita di un premio tramite il click ad un link. Non fatelo.

L’avviso del comune di Colleferro pubblicato sui profili social

Ci sono arrivate alcune segnalazioni da parte di cittadini relative a messaggi inviati dalla pagina del Comune di Colleferro, nei quali il comune comunica alla persona contattata di aver vinto un premio e di registrarsi sul link indicato.

IL COMUNE DI COLLEFERRO NON HA MAI INVIATO QUESTI MESSAGGI.

SI RACCOMANDA PERTANTO DI NON APRIRE IL LINK E DI NON REGISTRARSI. È UNA TRUFFA!