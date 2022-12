Due amici e il loro cane, Kevin Hyde di 65 anni e Joe Ditomasso di 76, che erano alla deriva nel Nord Atlantico da 10 giorni, a circa 500 miglia da New York nelle acque della costa del Delaware, mentre stavano navigando dal New Jersey alla Florida, sono stati salvati da una petroliera che ha avvistato la loro barca a vela il 12 dicembre.

Il filmato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostra il momento in cui sono stati portati a bordo della petroliera. Sono stati in grado di tornare a casa a New York il 14 dicembre. Di seguito il link del video del miracoloso ritrovamento dei naufragi e del loro cane a 500 miglia dalla costa: https://www.itemfix.com/v?t=kv0ijj&jd=1