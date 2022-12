Nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha effettuato un servizio ad Alto Impatto, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Reparto Cinofili, la Polizia Locale di Roma Capitale e gli Ispettori del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) della ASL di Roma.

Il resoconto

Durante il servizio sono stati effettuati numerosi controlli antidroga, in particolare all’interno del Parco Kolbe, area oggetto di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza per la presenza di persone dedite all’attività di spaccio, e controlli antirapina presso obiettivi sensibili come farmacie e supermercati nelle zone di Colli Aniene e Tiburtino III.

Controlli e sanzioni anche a Casal de’Pazzi

In zona Casal De’Pazzi sono state controllate 3 attività commerciali, 2 delle quali sono state sanzionate per la mancata esposizione della cartellonistica del divieto di fumo e per l’assenza dei dispositivi antincendio. Inoltre per uno dei due locali, un ristorante, è in itinere un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività poiché all’interno è stata riscontrata la presenza di roditori e animali infestati.

Complessivamente sono state controllate 59 persone, 22 veicoli e 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Foto di repertorio