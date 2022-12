Tutti i buoni motivi per visitare New York

Ci sono un sacco di ragioni interessanti per cui vale la pena di visitare New York: inutile e impossibile condensarli in un articolo di poche righe, ma conviene comunque scoprire le attività da non perdere e i motivi che rendono la Grande Mela una destinazione unica. Di solito, quando si pensa a questa città, l’idea è quella di una metropoli tutta cemento e grattacielo. Ovviamente gli edifici più avveniristici sono affascinanti, ma un viaggio a New York consente di scoprire anche quanto verde la circonda: il noto Central Park, infatti, non è il solo polmone verde in cui ci si può imbattere nel corso di una passeggiata, e vale la pena di citare anche il Washington Square Park, il Battery Park, l’High Line Park e il Bryant Park.

Il caffè di New York

Il caffè di New York è molto più speciale di quel che si possa pensare. Il consiglio, ovviamente, è quello di non ordinare un espresso, ma di scegliere una delle tante alternative che si possono trovare in una classica caffetteria americana: dal caffè con panna al frappuccino, passando per il choco-caffè. Difficile resistere alla tentazione di assaggiarli tutti almeno una volta.

Una grande città

Lasciarsi sopraffare dalla grandezza di New York è un’esperienza davvero unica. La sensazione, soprattutto per chi viene dall’Europa, è che qui tutto sia più grande e diverso. Simbolo di questa grandezza non può che essere, ovviamente, la Statua della Libertà, uno dei monumenti più famosi di tutti gli Stati Uniti e forse addirittura del mondo intero. Per visitarla è necessario recarsi fino a Liberty Island, isola che rientra nella giurisdizione di New York anche se dal punto di vista geografico fa parte del territorio del New Jersey.

Shopping, sport e non solo

Un’altra delle esperienze da provare è senza dubbio quella dello shopping, a cui ci si può dedicare nel corso di una passeggiata fra le strade di New York. Questa, per altro, è una città che vive un culto dello sport molto significativo: non il calcio, come alle nostre latitudini, ma il basket e il baseball. Andare a vedere i Knicks impegnati in un match della NBA è davvero un sogno. Fra i tanti motivi che rendono New York speciale, poi, c’è il fatto che si tratti di una destinazione alla portata di chiunque: insomma, molto meno costosa di quel che si potrebbe pensare, a patto che il soggiorno in hotel e il volo vengano prenotati con un certo anticipo.

Tante città in una metropoli sola

Vista la grandezza della superficie di New York, è quasi inevitabile che questa metropoli racchiuda tante città in una sola. Basta percorrere pochi isolati per passare dai carretti degli hot dog alle boutique di lusso, dagli show offerti dagli artisti di strada ai quartieri residenziali più esclusivi. Insomma, una città di contrasti al cui fascino è molto difficile resistere. E c’è anche spazio per la cultura, a cominciare dal MoMa, museo dedicato all’arte moderna; ma ci sono anche il museo di storia naturale e il celebre Metropolitan.

Lo spettacolo di New York

New York, insomma, è una città spettacolare sotto più punti di vista: tutti gli appassionati di teatro e di musica, per esempio, non si possono lasciar scappare l’opportunità di andare a vedere dal vivo uno spettacolo a Broadway. Inoltre, per molti turisti la sensazione è di avere a che fare con una città familiare, considerato che è già stata immortalata in una lista pressoché infinita di film e serie tv. Insomma, anche dall’altra parte dell’oceano si avrà l’impressione di essere a casa, in luoghi accoglienti e noti.