Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, congiuntamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, hanno intercettato al porto di Civitavecchia oltre 72 chilogrammi di cocaina purissima.

I controlli

Nel corso di controlli su container provenienti dal Sud America, l’attenzione delle Fiamme Gialle del locale

Gruppo e dei funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli presso lo scalo portuale si è soffermata su uno dei numerosi bancali carichi di banane, rinvenendo, grazie anche all’infallibile fiuto dei cani anti-droga, Jackpot e Pes, 62 panetti sottovuoto occultati tra migliaia di caschi di banane.

La partita di droga avrebbe potuto fruttare, una volta giunta nelle piazze di spaccio, proventi per oltre 7 milioni di euro.

Il prezioso lavoro della GDF nel contrasto ai traffici illeciti

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo negli scali portuali e aeroportuali di accesso alla Capitale dalla Guardia di Finanza di Roma, in sinergia con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio