Mansioni da svolgere

Nel dettaglio, le risorse che verranno selezionate da Aeroporti di Roma dovranno svolgere le seguenti mansioni:

adottare tecniche, prodotti e strumenti per la pulizia e l’igiene degli ambienti in base alla tipologia di intervento da realizzare e allo stato degli ambienti (locali, arredi, etc.) secondo le procedure e gli standard predefiniti

riconoscere le principali tipologie di prodotti per la pulizia e l’igiene di spazi e ambienti, individuandone caratteristiche, proprietà e i possibili ambiti di applicazione

adottare le procedure di ripristino dell’equipaggiamento e le modalità più adeguate a mantenere in ordine le apparecchiature e gli strumenti d’uso

adottare comportamenti virtuosi per la gestione dei rifiuti e degli scarti prodotti nell’intervento di pulizia;

adottare le procedure e le tecniche di riassetto e ripristino degli spazi e degli ambienti identificando priorità e fabbisogni

individuare il prodotto idoneo al grado di sporco da eliminare ponendo attenzione alla tipologia di superficie interessata, senza trascurare il fattore ecologico

conoscere le misure di prevenzione degli infortuni in quanto è previsto l’utilizzo di macchinari, prodotti tossici o infiammabili;

applicare rigorosamente la separazione dei rifiuti e le norme di tutela dell’ambiente

diploma di scuola media inferiore

Requisiti

Per potersi candidare, gli aspiranti dovranno essere in possesso delle seguenti conoscenze e competenze:

conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie

orientamento alla qualità

attitudine alla risoluzione dei problemi e alla gestione di priorità

forte senso di affidabilità e responsabilità

Tipologia di contratto

Tutti coloro che saranno selezionati come addetti alla pulizia avranno un contratto a tempo determinato, part-time su turni anche notturni e festivi.

Come candidarsi

Ma come inviare la domanda? In via telematica, direttamente dal sito di Fiumicino Aeroporto che poi sarà anche la sede di lavoro per coloro che saranno selezionati. Gli interessati potranno allora inviare il curriculum semplicemente sfruttando il bottone in alto a destra di colore verde.