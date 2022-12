Di seguito, il comunicato stampa di ADL Cobas.

Il comunicato stampa

Il Prefetto di Roma Bruno Frattasi ha convocato il 14 dicembre ADL Cobas ed il Comune di Roma per

tentare di scongiurare lo Sciopero Generale dei dipendenti comunali.

“Siamo pronti a dichiarare lo Sciopero Generale per tutti i dipendenti comunali il 9 gennaio” ha dichiarato

Riccardo Germani portavoce ADL Cobas se non si troverà un accordo in Prefettura”. Saranno le lavoratrici ed i lavoratori riuniti in assemblea il 15 dicembre a decidere, alle ore 18.00 presso la sala della partecipazione in Via Dei Sabelli 88.

Tra i motivi dello sciopero, la non corresponsione degli arretrati del contratto (tra l’altro già scaduto) al 16

dicembre.

Il Sindacato contesta la comunicazione del Sindaco Gualtieri, che informa in una lettera a tutti i dipendenti

che gli arretrati saranno corrisposti in diverse tranche entro marzo, a causa delle carenze d’organico.

“Devono darci quanto dovuto nei tempi previsti dal CCNL sottoscritto il 16 novembre, ossia entro 30 giorni”

dichiara la RSU Vittoria Germoni “e che si risponda alla carenza di personale con un concreto e sostanziale

percorso di stabilizzazione di tutti i precari a copertura dei vuoti d’organico e la reinternalizzazione dei servizi appaltati.

I dipendenti del Comune di Roma Capitale, oltre 20.000, a differenza degli oltre 430.000 lavoratori e

lavoratrici degli Enti Locali non si troveranno a dicembre in busta paga quanto dovuto, questo è un

atteggiamento assunto unilateralmente denunciano i sindacalisti e senza nessun confronto sindacale, una

decisione senza precedenti che tiene nelle casse comunali per mesi milioni di euro.

Come sindacato abbiamo chiesto di corrispondere con lo stipendio di dicembre almeno un anticipo di 1000

euro a tutti i dipendenti ed il saldo degli arretrati entro fine gennaio.

Sul piede di guerra anche le educatrici e le insegnanti del Comune di Roma a comunicarlo è Vittoria

Germoni delegata RSU ADL Cobas che nella nota inviata al Prefetto di Roma, chiede anche il percorso per la

progressione in D di tutto il personale educativo e scolastico come previsto dal nuovo CCNL.

Non siamo disposte a riprendere il lavoro il 9 gennaio se non si prenderanno impegni concreti termina la

delegata RSU ADL Cobas

ADL Cobas comune di Roma