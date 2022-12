Piglio, vìola le prescrizioni imposte con l’affidamento al servizio sociale: arrestato 41enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Piglio hanno proceduto, in quel centro abitato, all’arresto di un 41enne del luogo, gravato da precedenti per stupefacenti e reati contro la persona, in esecuzione a decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone.

Il decreto di sospensione era scaturito dalle violazioni commesse dal condannato il quale, nel corso dell’esecuzione della misura alternativa, inflitta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma a seguito di pregressa condanna per il reato di omicidio colposo, aveva aggredito un militare durante la notifica di alcuni atti giudiziari.

Al termine delle formalità di rito i militari operanti hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove rimarrà a disposizione del Tribunale di Sorveglianza