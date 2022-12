Frosinone, evade dai domiciliari: 29enne sorpreso a casa di un pregiudicato

Nella giornata di domenica, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frosinone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed in danno delle c.d. fasce deboli, disposti dal Comando Provinciale di Frosinone, hanno tratto in arresto per “evasione” un 29enne di nazionalità albanese, domiciliato nel capoluogo ciociaro, già noto alle forze dell’Ordine per reati inerenti gli stupefacenti e il patrimonio.

L’intervento dei Carabinieri

L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dagli operanti presso l’abitazione di un pregiudicato del luogo, in violazione alla predetta misura detentiva. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Nella giornata di ieri l’A.G. di Frosinone, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto a carico del 29enne il ripristino della misura cautelare in atto degli arresti domiciliari presso la sua abitazione con il vincolo del “braccialetto elettronico”.