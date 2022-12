Riceviamo e pubblichiamo l’appello dell’associazione Penelope Lazio Odv per la Giornata nazionale per le persone scomparse.

12 dicembre 2022, Giornata nazionale per le persone scomparse

Invitiamo tutti ad accendere una candela verde in ricordo di tutte quelle persone che attendono un familiare scomparso.

Il Comune di Roma per tutta la giornata illuminerà di verde, per 10 secondi ogni minuto, gli impianti pubblicitari al led di Piazza di Spagna, Campo de’ Fiori, Piazza Euclide 47, Piazzale Flaminio 18, Via Cavour 238, Via Tunisi 4, Piazza dell’Oro, Via Puccini, Lungotevere Castel Sant’Angelo, Piazza della Madonna dei Monti, Piazza della Repubblica 68, Via del Pigneto, Eur Piazza Marconi, Circonvallazione Gianicolense/P.le Dunant.

Saremmo felici di ricevere un selfie davanti ai led con gli hashtag #unselfieperpenelope e #iocimettolafaccia per far sentire ancor di più ai famigliari l’affetto di tutti.