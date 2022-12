Servizi ad alto impatto a Roma: controlli a San Lorenzo, Trastevere e San Basilio

I servizi si sono svolti ricoprendo l’intero arco temporale della giornata ed hanno interessato le zone di San Lorenzo, Trastevere e San Basilio.

I controlli a San Lorenzo

A San Lorenzo hanno partecipato, oltre agli uomini del competente commissariato, gli agenti del commissariato Vescovio, quelli dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico unitamente ad alcuni equipaggi della Polizia Locale di Roma Capitale. 101 sono le persone controllate e 13 attività commerciali.

I controlli a Trastevere

I servizi a Trastevere sono stati svolti con il coordinamento del competente commissariato e la collaborazione del Reparto Mobile di Roma, 4 unità della Sezione Operativa, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e personale della Polizia Locale di Roma Capitale. All’esito dell’attività: 2 persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e quindi indagate in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio; 215 le persone controllate.

I controlli a San Basilio

Infine l’Alto Impatto di San Basilio, che ha visto cooperare 2 equipaggi del Distretto competente, 1 unità dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, 4 unità del Reparto Prevenzione Crimine e 1 unità del Reparto Cinofili, ha portato all’identificazione di 179 persone, di 11 veicoli, al controllo di 2 attività commerciali di cui 1 è stata sanzionata.

Durante i servizi massima attenzione al rispetto del codice della strada, soprattutto in relazione alla guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti. 170 le sanzioni comminate per violazione del C.d.s.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.