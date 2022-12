Come riporta l’Ansa, martedì 13 dicembre 2022, nel palazzetto dello sport di Ciampino si terranno i funerali di Alessia Sbal, la ragazza travolta e uccisa da un tir il 4 dicembre scorso sul Grande Raccordo Anulare.

L’ultimo saluto ad Alessia e le indagini sulla vicenda

L’ultimo saluto ad Alessia sarà un evento laico: lo dichiara la sorella della donna proprio all’Ansa. Attualmente, un uomo di 47 anni è stato fermato e posto agli arresti domiciliari per la morte della donna: nei suoi confronti, la procura contesta il reato di fuga dopo l’incidente.

Il lavoro degli inquirenti

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA, gli inquirenti starebbero lavorando per avere la possibilità di una perizia scientifica sul tir che ha investito Alessia e cercare di capire le dinamiche dell’incidente.

Potrebbe essere analizzato il tratto di strada in cui si è svolto l’incidente, ovvero lo svincolo tra Boccea e Casalotti del GRA di Roma.

Verranno condotte delle indagini anche sulla scatola nera del tir che dovrebbe aver registrato gli ultimi movimenti prima dell’urto mortale con la vittima.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio