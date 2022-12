Lazio, dalla Regione 70 milioni di euro per le imprese contro il caro energia

“Sono le esigenze del tessuto sociale ad essere al centro dell’approvazione, da parte della giunta regionale del Lazio, del pacchetto energia che prevede strumenti concreti per l’accesso al credito per le imprese per un valore complessivo di 70 milioni di euro”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

Le dichiarazioni

“Nello specifico – spiega – sono in arrivo quattro misure: la prima, finanziata con venti milioni, servirà a concedere prestiti a tasso 0 a micro, piccole e medie imprese per investimenti capaci di ridurre l’impatto energetico sulle aziende; la seconda, da dieci milioni, per prestiti a tasso 0 a copertura del fabbisogno per investimenti cui il Prestito contribuisce insieme all’aumento di capitale; il Nuovo Fondo Futuro (10 milioni di euro), a sostegno delle Microimprese in fase di avviamento, per contrastare l’economia sommersa e sostenere la nuova occupabilità; infine, con il nuovo fondo piccolo credito, saranno disponibili 30 milioni destinati a prestiti a tasso 0 di un importo compreso tra i 10.000 e i 50.000 euro erogati a copertura del fabbisogno per investimenti di qualsiasi tipo.

Siamo al fianco delle imprese e delle famiglie per rilanciare l’economia in questa fase così complicata. Il mio grazie al Presidente vicario Leodori e agli assessori Orneli e Di Berardino – conclude – per queste misure assolutamente necessarie per lo sviluppo del nostro territorio”.

Foto di repertorio