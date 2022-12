Podcast. Dark News: episodio 3 – Il caso di Annarella Bracci

Nel 1950, quando Primavalle era da considerarsi una borgata, il quartiere divenne tristemente noto per un fatto di cronaca nera, che l’avrebbe reso famoso in tutta Italia: l’omicidio della dodicenne Anna Maria Bracci.

Primavalle, 1950: l’omicidio di Annarella Bracci, 12 anni

Vivere nelle borgate romane, nel 1950, non era affatto semplice: nella periferia capitolina regnavano povertà, degrado, la mancanza di infrastrutture e collegamenti con il centro. Ed è proprio in questo contesto che si svolge uno dei delitti più noti della seconda metà dello scorso secolo: l’omicidio di Anna Maria Bracci, una ragazzina di soli 12 anni, trovata morta in fondo ad un pozzo.

Attraverso questo podcast, abbiamo provato a ripercorrere tutto il caso Bracci: buon ascolto.

Photo credits: Arianna e Federica Linfozzi