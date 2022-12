Viaggiare in treno con un maiale come compagno anche se al guinzaglio. È successo alla stazione centrale di Milano, dove una coppia, con tanto di bagagli al seguito, è stata filmata mentre percorreva l’atrio dello scalo ferroviario tenendo il suino al laccio.

Il video del’incredibile scena ripresa da un viaggiatore. Due viaggiatori si sono presentati allo scalo ferroviario tenendo il suino legato mentre sono alle prese con i bagagli

L’incredibile scena è stata prontamente filmata da un viaggiatore della stazione, che tra l’ironico e il sorpreso commenta: “Non li fanno più i cagnolini di una volta”. Non è un caso isolato, in tanti infatti hanno scelto di avere un suino come animale domestico: a Roma, per esempio, ci sono diversi casi dove è stata fatta questa scelta. A discapito di quello che molti credono, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il maiale è un animale da compagnia a tutti gli effetti.

Un animale unico ed eccezionale, dalle grande capacità comunicative e in grado di coinvolgerci come sanno fare i ben più conosciuti amici a quattro zampe. Per quanto riguarda “l’etologia suina”, i maiali sono dei gran chiacchieroni. Imparano il loro nome e tendono a rispondere con un sonoro grugnito quando vengono chiamati. Dobbiamo dire a tal proposito che “chiacchierano” moltissimo e lo fanno ad alta voce.

Chiunque voglia adottare un maiale deve esser consapevole che le sue giornate avranno un sottofondo musicale non troppo discreto! I maiali amano il gioco e lo stare insieme e soffrono molto la solitudine se vengono lasciati soli. Adorano inoltre le carezze sulla pancia, che ricevono a bizzeffe sdraiandosi supini e gorgheggiando di felicità e muovendo la coda. I maiali infatti quando sono felici scodinzolano proprio come fa il nostro cane! Di seguito il link dell’incredibile video: