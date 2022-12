Come viene riportato da Circuito Lavoro, l’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti da assistente tecnico informatico (categoria C). La selezione pubblica è riservata alle categorie protette.

Requisiti per accedere al concorso

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del profilo oggetto del bando, compatibilmente con la disabilità posseduta

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione

non aver riportato condanne penali;

Requisiti specifici

I candidati dovranno possedere uno dei seguenti requisiti specifici:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale per l’informatica e le telecomunicazioni con indirizzo: Informatica Informatica e Telecomunicazioni ovvero Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico a indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ovvero altro titolo equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica della durata di almeno 200 ore rilasciato da ente riconosciuto dalla Regione di appartenenza.

di perito industriale per l’informatica e le telecomunicazioni con indirizzo: Titolo di studio superiore assorbente :

: Diploma Universitario in Informatica (L. 341/90)

Equiparato alle lauree (triennali) della classe:

26 Scienze e Tecnologie Informatiche (DM. 509/99)

L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche (DM. 270/04)

Diploma Universitario in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica e automatica (L. 341/90)

Equiparato alle lauree (triennali) della classe:

Equiparato alle lauree (triennali) della classe: 09 Ingegneria dell’Informazione (DM. 509/99)

L-8 Ingegneria dell’Informazione (DM. 270/04)

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe 26) o Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione (classe 9) o Laurea Triennale in Ingegneria informatica (classe 9) ex D.M. 509/99;

Laurea triennale in Scienze Tecnologiche ed Informatiche (L-31) o Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione (L-8) o Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (L-8) ex D.M. 270/04;

Laurea specialistica/magistrale in: Ingegneria Informatica o Ingegneria delle Telecomunicazioni o Informatica;

Laurea vecchio ordinamento in Informatica o in Ingegneria Informatica o in Ingegneria delle Telecomunicazioni;

ovvero altro titolo equipollente con specializzazione in informatica.

Essere soggetto di cui all'art. 1 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i.

Come partecipare al concorso

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le 11:59 del 29 dicembre 2022.

Per la partecipazione al concorso, quale contributo non rimborsabile, il candidato dovrà effettuare un bonifico di € 10,00, a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I sul conto corrente Unicredit S.p.A. codice IBAN IT74M0200805335000400022853 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B48 – Codice Ente 9003693, indicando sulla causale dello stesso bollettino “concorso per n. 10 posti di assistente tecnico – informatico – BC07/21”. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE

PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://policlinicoumberto1.iscrizioneconcorsi.it.

Documenti da alleare alla domanda

I candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti: