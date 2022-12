Al termine di una ricerca ostinata, che ha visto i poliziotti delle Volanti di Latina “perquisire” anche i cassonetti cittadini, è stata rinvenuta una borsa che poco prima era stata rubata ad una ragazza, contenente un I-Phone ultimo modello, soldi e documenti. Il tutto è stato restituito alla legittima proprietaria.

Contrasto al fenomeno della guida in condizioni psicofisiche alterate

Proseguono incessantemente i servizi di prevenzione predisposti dalla Polizia di Stato, in tutta la provincia, per arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Numerosi i controlli della Polizia Stradale di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.

Foto in galleria