Decathlon cerca addetti vendita: posizioni aperte anche a Roma

Mansioni da svolgere

Gli addetti vendita selezionati da Decathlon dovranno essere in grado di svolgere le seguenti mansioni:

accogliere e accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato attraverso il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale

rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock

prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del proprio negozio

mettere la passione sportiva al servizio dei clienti, club e scuole del territorio di riferimento

sviluppare la strategia delle 4R (riduco, riuso, riciclo, riparo)

Requisiti

Per poter prendere parte alle selezioni occorrerà essere in possesso dei seguenti semplici requisiti:

passione per lo sport

essere sportivi

disponibilità a lavorare su turni e nei weekend

Per alcuni specifici profili potrebbero inoltre essere richiese competenze tecniche relative alla disciplina sportiva di riferimento.

Come candidarsi

Ma come potersi candidare per le assunzioni Decathlon? Gli interessati potranno visitare il sito ufficiale, consultando la pagina dedicata alle opportunità professionali. Qui potranno consultare anche eventuali nuove posizioni aperte e soprattutto le sedi in cui l’azienda cerca nuove risorse per il potenziamento del suo organico. L’azienda, nata in Francia quasi quarant’anni fa, ha conosciuto grandissimi momenti di espansione. Oggi vanta in Italia ben 142 punti vendita e 4 depositi logistici, 2 uffici di produzione e oltre 8.400 dipendenti.