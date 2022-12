Porta Furba, arrestato membro del clan Casamonica: 13 anni di carcere

È stato rintracciato ed arrestato a Roma, in zona Porta Furba, nella mattinata di mercoledì 07 dicembre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati C.E, 25enne, censurato.

I dettagli

A carico dell’uomo, la Corte di Appello di Roma – I Sez. ha emesso, in data 06 dicembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nello specifico il 25enne, già arrestato nel corso dell’operazione “Gramigna” eseguita sempre dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati nel luglio 2018, era stato assolto dal Tribunale di Roma nel primo grado di giudizio – per non aver commesso il fatto – dalle accuse di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafiose e condannato solamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, la recente sentenza emessa proprio dalla Corte D’appello di Roma in data 29.11.2022 – che sostanzialmente ha confermato l’iniziale impianto accusatorio – accogliendo l’appello sull’assoluzione proposto dal Pubblico Ministero, ha condannato l’uomo a 13 anni di reclusione proprio per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso (Art. 74 DPR 309/90 e art. 416 bis 1 CP).

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Rebibbia.

É importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, l’indagato deve considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.