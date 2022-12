Parla ai microfoni di Chi l’ha visto? l’uomo che avrebbe visto da vicino l’incidente che si è svolto il 4 dicembre sul GRA tra Aurelia e Boccea. L’incidente ha coinvolto una giovane donna di nome Alessia, che è stata travolta da un veicolo: i dettagli.

La testimonianza

Secondo quanto riferito dal testimone, le due vetture si trovavano nelle corsie vicine: il camion in quella di destra e l’auto della donna nella corsia centrale, poco più avanti rispetto al mezzo pesante. In seguito, per dinamiche ancora da appurare, il camion si è spostato sulla corsia centrale (presumibilmente senza vedere la vittima in corsia), e ha successivamente urtato l’auto della vittima con la parte posteriore. L’impatto viene giudicato dal testimone “lieve”.

La ragazza è stata poi vista dal testimone, in stato di agitazione, e alcuni secondi dopo riferisce di averla notata accelerare e portarsi davanti al camion, come se volesse rallentarlo per farlo accostare.

Le ultime parole

Il testimone ha poi riferito di essere passato davanti con la sua auto, e di aver visto dallo specchietto che, effettivamente, i due mezzi si stavano accostando sulla corsia d’emergenza, all’altezza dell’uscita Casalotti. Queste le ultime parole del testimone, che non svelano molto sulla dinamica della morte della vittima, ma che potrebbero rivelarsi preziosissime ai fini dell’indagine. Sarà infatti quest’ultima a stabilire eventuali colpevolezze. Dalle parole del testimone oculare infatti non risulta ancora chiaro quale sia stata la vettura che si è scontrata mortalmente la ragazza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio