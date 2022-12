Controlli all’Esquilino e a Termini: due arresti e tredici denunce

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro e quelli della Compagnia Piazza Dante, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nel quartiere Esquilino e nell’area della stazione ferroviaria “Termini” e le vie circostanti fino a tutta piazza dei Cinquecento, molto frequentate in questi giorni da numerose persone, in particolare da turisti.

I controlli dei Carabinieri

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Bruno Frattasi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 2 persone arrestate, 13 denunciate a piede libero e 10 quelle sanzionate amministrativamente. Identificate oltre 200 persone, più di cento i veicoli controllati e diverse le verifiche anche ad esercizi commerciali e strutture ricettive.

In particolare, in via Prenestina, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che avrebbe cercato più volte di fornire false attestazioni sulla propria identità ed è stato anche denunciato con l’accusa di ricettazione. Lo straniero stava viaggiando a bordo di un ciclomotore, quando alla vista dei militari ha gettando a terra il mezzo e cercato di fuggire a piedi ma, senza successo, poiché è stato bloccato. Nell’immediatezza anche un secondo soggetto che lo procedeva a bordo di un altro ciclomotore, ha effettuato la stessa manovra riuscendo però a dileguarsi. A seguito degli accertamenti i due ciclomotori sono risultati rubati e quindi sequestrati. Mentre, in via Gioberti, i militari hanno bloccato un 26enne, senza fissa dimora e con precedenti, che avrebbe rapinato un ambulante del Bangladesh. Dopo averlo colpito al volto con un pugno gli avrebbe sottratto alcuni accessori per cellulari per poi fuggire. Raggiunto dai militari è stato bloccato, dopo aver cercato più volte di sottrarsi all’identificazione.

I militari hanno denunciato un 50enne, senza fissa dimora, per ricettazione ed estorsione, poiché avrebbe restituito il borsello ad un turista straniero, sottratto poche ore prima nella metropolitana, in cambio di 150 euro. Denunciato un 23enne straniero, SFD, per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di 4 g. di hashish e di circa 25 euro in contanti.

Passeggiavano in via Marsala, indossando tute mimetiche, appartenenti all’aeronautica Militare Italiana, due stranieri identificati e denunciati dai militari per usurpazione di titoli.

Le divise sono state sequestrate in attesa di effettuare ulteriori accertamenti sulla provenienza. In piazza dei cinquecento, i militari hanno fermato un 23enne, SFD, che era ricercato da circa 20 giorni, poiché riconosciuto dalla visione dei sistemi di videosorveglianza, quale autore di 3 furti di zaini, avvenuti tutti alla fine del mese di novembre, all’interno della stazione Termini.

Infine sono 6 le persone denunciate per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma, emesso nei loro confronti e altre due quelle sorprese dai militari mentre molestavano i viaggiatori all’interno della stazione ferroviaria “Termini”, avvicinandosi con insistenza, richiedendo loro l’elemosina ed offrendo “assistenza” nei pressi delle biglietterie.

Altre 10 persone, infine, sono state sanzionate amministrativamente dai Carabinieri, di cui 8 per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini con contestuale emissione dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area, e altre due poiché trovate in possesso di modiche quantità di droga ad uso personale.