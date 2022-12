Roma, imbarco su aereo negato a disabile: Enac emana ordinanza

“Dobbiamo purtroppo ancora registrare un caso di imbarco negato a una passeggera con mobilità ridotta – afferma il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma – Appena ne abbiamo avuto notizia siamo subito intervenuti sollecitando i direttori di aeroporto affinché assicurino con una loro ordinanza la piena tutela dei diritti dei passeggeri”.



“L’ordinanza deve prevedere – spiega il Presidente Di Palma – che i responsabili delle

operazioni di imbarco, siano essi direttamente i vettori piuttosto che gli handler che

assistono i vettori stessi, contattino subito il personale della Sala Amica, laddove presente,

e in ogni caso il gestore aeroportuale e il Direttore Enac dell’aeroporto, al fine di consentire

un intervento tempestivo in grado di fornire al passeggero la dovuta assistenza,

assicurando la migliore soluzione possibile in merito alla problematica emersa”.



“Per quanto riguardo lo specifico caso di Valeria Roberta Vetrano – conclude Di Palma –

sono in corso accertamenti per verificare la possibile responsabilità del vettore”