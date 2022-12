Ambulanza a sirene spiegate in retromarcia investe un pedone

per fortuna solo tanta paura – VIDEO Incidente senza conseguenze che avrebbe coinvolto una signora. Il personale paramedico che era a bordo dell’ambulanza si accorge solo dopo essere sceso dell’anziana rimasta sotto il mezzo di soccorso.

Per fortuna, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, alla fine solo tanta paura per l’anziana signora che non riporta ferite. Il tutto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza ed il video, postato sui social, in poche ore è diventato virale. Di seguito il link dell’inevitabile incidente: https://www.itemfix.com/v?t=64cytx&jd=1