L’uomo, che era stato condannato per possesso di cocaina, ha trovato l’indulgenza del giudice

“Dovevo controllare le mie galline, dovevo prendermi cura di loro”. Così si è giustificato davanti al giudice della direttissima di Roma un 83enne che era finito ai domiciliari perché trovato in possesso di due etti di cocaina. L’uomo, però, aveva deciso di evadere dalla sua abitazione a San Basilio, un quartiere di Roma, ma è stato nuovamente arrestato dai carabinieri.

Il giudice lo ha comunque assolto dall’accusa di evasione per la tenuità del fatto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha scritto questa nota, ma prima che l’anziano lasciasse l’aula lo ha ammonito in modo: «Mi raccomando, non esca più».