Nella giornata di lunedì pomeriggio 5 dicembre u.s., sono stati effettuati intensi controlli da parte del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Colleferro nelle zone di Valmontone, Artena e Colleferro.

Nel corso dei servizi, cui ha partecipato, anche personale del Reparto Prevenzione Crimine ‘Lazio’ ed un’unità cinofila, sono stati controllati 3 esercizi pubblici, di cui 1 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 2 dedicati alle scommesse.

Durante il proseguo del servizio, a Colleferro, personale di quest’Ufficio denunciava in stato di libertà D.B.M., resosi responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73, comma 5 dpr 309/90, in particolare, durante la perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di circa 20 gr. di sostanza stupefacente marijuana e hashish rinvenuta nella camera da letto.

Un’altra persona veniva deferita all’Autorità amministrativa ex art. 75 dpr 309/90 perché trovata in possesso di alcuni grammi di hashish. Anche qui veniva eseguita un’altra perquisizione domiciliare, ma con esito negativo.

Nel corso dell’Alto Impatto sono state altresì controllate 210 persone di cui 43 straniere; 37 sono risultate positive in banca dati. Sono stati controllati 123 autovetture di altrettante in banca dati e veniva contestata un’infrazione al C.d.S.

Il servizio straordinario di controllo del territorio, atteso il personale impiegato, 9 pattuglie sia con colori d’istituto che di serie, e i risultati conseguiti, ha avuto una notevole risonanza.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.