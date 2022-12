Dal 12 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 i parcheggi saranno gratuiti su tutto il territorio comunale, questa la decisione presa dall’Amministrazione di Colleferro, portata avanti dall’Assessore al Commercio Marco Gabrielli e dal Sindaco Sanna, al fine di incentivare lo shopping natalizio in città.

AIUTI CONCRETI AL COMMERCIO DELLA CITTA’

Raccogliendo le tante richieste fatte dai commercianti di Colleferro, anche quest’anno abbiamo introdotto la gratuità nei parcheggi a pagamento per le prime due ore, in modo da favorire la rotazione giornaliera negli stalli a pagamento e agevolando così chi intende parcheggiare l’auto per effettuare spese presso i negozi della città in un periodo così importante come quello natalizio.

Questo rappresenta la volontà, ha dichiarato l’assessore al commercio Marco Gabrielli, mia e di tutta l’amministrazione, di sostenere tutte le attività commerciali e le famiglie con questa iniziativa e tante altre messe in campo finora.

Purtroppo la crisi generata dall’emergenza sanitaria prima e la crisi economica dopo, stanno avendo effetti importanti sull’intero tessuto economico e produttivo.

Essendo consapevoli, ha affermato il sindaco Pierluigi Sanna, delle difficoltà di questo periodo, vogliamo continuare a lavorare mettendo in campo, strategie e strumenti concreti di sviluppo per i nostri artigiani e commercianti.

Compriamo a Colleferro aiutiamo il commercio locale, facciamolo insieme!

Il sindaco, Pierluigi Sanna

L’assessore alle attività produttive e al commercio, Marco Gabrielli