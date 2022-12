Tragico incidente in un noto centro commerciale di Roma, nella periferia est della Capitale ieri, 4 dicembre 2022: morta la donna precipitata dal parcheggio multipiano con lo scooter.

Come riporta l’Ansa, è morta la 48enne che ieri è precipitata con il suo scooter dal parcheggio multipiano di un noto centro commerciale della Capitale.

Ancora in fase di accertamento la dinamica del tragico incidente. Subito dopo il sinistro, la donna era stata portata d’urgenza presso il policlinico di Tor Vergata ma per lei non c’è stato nulla da fare.

