Colleferro, 6 kg di hashish in casa: arrestata una 20enne

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Colleferro, grazie ad una capillare attività investigativa sul territorio, nei giorni scorsi hanno arrestato una giovane 20enne del luogo, gravemente indiziata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Colleferro, arrestata una 20enne per droga

I poliziotti, dopo aver predisposto un’attenta attività di osservazione e controllo, hanno perquisito l’abitazione della donna e sequestrato 57 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 chili.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto.

Ad ogni modo l’indagata è da ritenere presunta innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.