Negli ultimi giorni sono stati segnalati alcuni episodi di raid vandalici ai danni di alcuni gazebo delle Farmacie per l’esecuzione dei tamponi covid.

“RAID VANDALICI CONTRO RETE FARMACIE, APPELLO A PREFETTO PER AUMENTARE LIVELLI SICUREZZA”

E’ un fenomeno allarmante e che non deve essere sottovalutato, le farmacie sono un avamposto insostituibile nel contrasto alla pandemia. Desidero rivolgere un appello al Prefetto di Roma, che ringrazio dello straordinario lavoro, per aumentare i livelli di sicurezza della rete delle farmacie e più in generale dei presidi sanitari”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato